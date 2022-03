Blind chi è: fidanzata o moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza, vero nome e carriera del rapper

Chi è Blind: fidanzata o moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del rapper. Blind è nel cast dell’Isola dei Famosi 2022. Quindi vedremo il rapper negli insoliti panni del naufrago.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Blind

Partiamo dal dire che il suo vero nome è Franco Popi Rujan. E’ nato a Perugia nel 2000, quindi ha 22 anni. Non ci sono informazioni sul suo peso e sull’altezza. Abbiamo notizie soprattutto sulla sua carriera di rapper.

La moglie e i figli, la vita privata di Blind

Nessuna notizia recente sulla sua vita privata. In passato, scrisse alcune canzoni in seguito ad una rottura sentimentale. Ma oggi non sappiamo dire se è single o meno. Non sappiamo se è sposato o se ha figli.

La carriera di Blind

È diventato famoso alla fine del 2020, quando ha preso parte alla quattordicesima edizione del talent show italiano X Factor. Si è classificato al terzo posto e ha ottenuto il successo commerciale con il singolo “Cuore nero”. Questa canzone ha raggiunto la posizione numero 2 della FIMI Single Chart ed è stata certificata disco di platino con 70mila copie vendute.

Una nuova canzone, intitolata “Promettimi”, è stata registrata con i colleghi rapper Gué Pequeno e Nicola Siciliano e pubblicata come singolo il 24 febbraio 2021. La sua autobiografia, intitolata Cicatrici, è stata pubblicata nel giugno 2021. L’8 febbraio 2022 Blind è stato annunciato come uno dei dieci artisti affermati che gareggiano nella finale di Una Voce Per San Marino. Tuttavia, il 18 febbraio, un giorno prima della finale, è stato annunciato che si sarebbe ritirato dal concorso per motivi di salute.