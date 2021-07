Bob Sinclar chi è, età, dove e quando è nato, Ingrid Aleman, figli, vita privata, patrimonio, Instagram, biografia. Il disc jockey e produttore discografico Bob Sinclar è tra i protagonista, questa sera 29 luglio, del programma Battiti Live. Il programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è in onda su Italia 1 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, vero nome, Instagram, biografia di Bob Sinclar

Bob Sinclar, pseudonimo di Christophe Le Friant, è nato il 10 maggio del 1969 a Bois-Colombes, Francia. Ha 52 anni. Inizia la sua carriera con il soprannome Chris The French Kiss, specializzandosi in funky e hip-hop. Nel 1990 incontra DJ Yellow con il quale fonda la Yellow Productions. Lo pseudonimo Bob Sinclar è ricavato dal personaggio di Bob Saint-Clair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo del 1973. Profilo Instagram: bobsinclar.

Ingrid Aleman, i figli Paloma e Raphaël, curiosità e vita privata di Bob Sinclar

Sinclar è stato legato sentimentalmente per 30 anni a Ingrid Aleman, 20 di matrimonio. Ha due figli, Raphaël, nato nel 2000, e Paloma, nata nel 2003. La coppia si è separata nel 2018. L’ex moglie ha dichiarato: “Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi”.

Sinclar ha recitato nel film Vacanze di Natale a Cortina, cinepanettone con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Ha interpretato sé stesso e ha curato la colonna sonora del film.

Nel 2011 esce il video di Far l’amore, un suo remix del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Il patrimonio di Bob Sinclar

Secondo la rivista People With Money, nel 2018 Sinclar avrebbe incassato 96 milioni di dollari e il suo patrimonio personale si stima che si aggiri intorno ai 275 milioni di dollari.

La carriera di Bob Sinclar

Sinclar ottiene la fama mondiale a livello commerciale con la canzone Love Generation del 2005. Nel 2006 vince il World Music Award al miglior dj nel mondo. Nel 2009 esce l’album Born 69, anticipato dal singolo LaLa Song. Collabora nel disco con Steve Edwards, ma anche con personaggi come Sugarhill Gang, Shabba Ranks, Kevin Lyttle e Tony Rebel.

