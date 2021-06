Bobby Solo chi è: età, altezza, vero nome, figli, vita privata, dove è nato, carriera e successi del cantante di Una Lacrima sul Viso, che oggi, domenica 6 giugno, è tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In. Bobby Solo ricorderà insieme ad altri artisti (tra cui Orietta Berti) l’amico Little Tony.

Dove e quando è nato Bobby Solo: età e biografia di Bobby Solo

Roberto Satti (questo il vero nome di Bobby Solo) è nato a Roma il 18 marzo 1945 sotto il segno dei Pesci in una famiglia originaria del nord-est italiano. Bobby ha quindi 76 anni ed è alto 1 metro e 76 centimetri.

Si appassiona al rock ‘n’ roll e ad Elvis Presley in età giovanissima. Più che per la musica, il rock’n’roll diventa fonte d’ispirazione nel look. Impara a suonare la chitarra e scrive le sue prima canzoni fino a quando viene scoperto dalla Ricordi nel 1963.

Moglie e figli di Bobby Solo: la vita privata di Bobby Solo

Bobby Solo si è sposato una prima volta nel 1967 con la ballerina francese Sophie Teckel. I due hanno divorziato nel 1991 ed hanno avuto tre figli: Alain, nato nel 1968; Chantal, nata nel 1971; Muriel, nata nel 1975.

Bobby Solo, nel 1990 ha avuto una figlia da Mimma Foti. L’artista ha riconosciuto la figlia Veronica solo in tempi recenti. Attualmente la moglie di Bobby Solo è invece Tracy Quade, una hostess di origini coreane. L’artista si è rispostato negli Stati Uniti ed ha avuto il suo quinto figlio Ryan, venuto al mondo nel 2013, quando Bobby Solo aveva 68 anni.

Bobby Solo, carriera e successi

Dopo il trasferimento a Milano con la famiglia, Bobby Solo riesce a entrare in contatto con Vincenzo Micocci che gli propone un contratto con la Dischi Ricordi. Bobby Solo pubblica così il suo primo 45 giri nel 1963: “Ora che sei già una donna/Valeria”. Debutta poial Festival di Sanremo nel 1964 interpretando, insieme a Frankie Laine, un brano destinato a diventare un classico e scritto insieme a Mogol: “Una lacrima sul viso”. Il pezzo viene premiato dalla critica ed è un successo in Italia ed Europa: a causa però di un abbassamento di voce dell’interprete, il cantante non si aggiudica la vittoria.

Solo riesce a rifarsi a Sanremo nel 1965, vincendo con il brano “Se piangi, se ridi”. “Non c’è più niente da fare” è un altro suo successo del 1966. “Zingara” insieme a Iva Zanicchi, lo consacra nuovamente a Sanremo 1969.

Negli anni Settanta la sua fama diminuisce e Bobby apre uno studio di registrazione. I primi anni Ottanta lo vedono nuovamente a Sanremo (1980) dove tornerà ancora nel 2003 con il brano “Non si cresce mai” in compagnia dell’amico (per molti visto negli anni Sessanta come una sorta di antagonista) Little Tony:

Perché Bobby Solo si chiama così

Perché Bobby Solo si chiama così? La storia è curiosa. A quanto pare, il padre non voleva in che il suo cognome fosse accostato alla musica rock. Così, al momento della stipula del contratto con la Dischi Ricordi, Bobby disse alla segretaria di chiamarsi “Solo Bobby”. La ragazza capì male e diede così vita al suo celebre nome.