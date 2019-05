Bobby Solo: “Spero che mia figlia sposi presto Valentina”

ROMA – Intervistato dal settimanale “Nuovo”, Bobby Solo ha parlato del rapporto, ricucito anche grazie al “Grande Fratello”, con la figlia Veronica Satti:

“E’ una ragazza molto intelligente e sensibile, che sicuramente ha sofferto tanto e che ha dovuto superare parecchi scogli nella vita. Credo che il GF abbia dato l’opportunità ma sono convinto che sia stato soprattutto merito di Veronica che voleva stare di nuovo con me. La mia volontà c’è sempre stata e mi sono commosso durante quelle puntate. Speravo che vincesse mia figlia e tifavo per lei”.

Il cantante ha poi dato il suo benestare per la fidanzata di Veronica, Valentina: “Mi auguro che lei e Valentina, la sua compagna, si sposino e desidero cantare al loro matrimonio. Mi fa molto piacere che si vogliono bene e non ho alcun pregiudizio. Quando la gente nota due persone dello stesso sesso, le giudica in maniera negativa. Invece tra loro due c’è la condivisione di molti valori. E ci sono amor, affetto, complicità e spiritualità. Quando una coppia si vuole bene e c’è intimità, è sempre molto bello”. Fonte: Nuovo.