ROMA – Bobby Solo replica duramente alle continue richieste di riavvicinamento della figlia Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello.

Intervistato dal settimanale Spy, Bobby Solo spiega una volta per tutte cosa pensa di questa storia: “Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience. C’è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali. Questa vicenda si esaurirà solo dopo le settimane del programma, ma non ho alcuna preoccupazione perché sono fiducioso nel buon senso di chi guarda da casa”.

Il cantante, quindi, ribadisce che la figlia Veronica lo avrebbe cercato sempre e soltanto tramite avvocati. E non come sostiene lei per un interesse affettivo.

“Avrebbe saputo come cercarmi, se solo avesse voluto – continua Bobby Solo -. Mi chiamano da tutto il mondo. Sarebbe bastata anche un’e-mail ‘voglio abbracciarti e stare con te’, invece di andare in televisione. Stanno facendo queste moine perché vorrebbero questo ricongiungimento al Grande Fratello per fare qualche punto di audience in più”.

Bobby Solo non crede minimamente alle parole pronunciate durante l’ultima puntata del Gf dalla figlia Veronica: “Non c’è stata nessuna separazione. Sono state loro (Veronica e la madre Mimma Foti, ndr) a non voler comunicare con me per 15 anni per motivi economici. Lei lo ha detto in tutte le trasmissioni da due anni a questa parte, dove cercava solo soldi. Visto che quelli non ci sono, ora cercano altre strade. Veronica dice che ha rifiutato i soldi del mantenimento. Falso. Non ha rifiutato alcunché, ha semplicemente perso la causa”.