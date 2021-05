Bobo Tv, Pep Guardiola e Antonio Cassano: quelle serate a Roma quando giocavano insieme con i giallorossi… Guardiola e Cassano si ritrovano dopo 20 anni. Anche se solo virtualmente. Infatti entrambi saranno ospiti della Bobo Tv. La trasmissione in diretta streaming che Vieri conduce dal suo profilo Instagram (sabato 22 maggio alle ore 21:00).

Bobo Tv, Guardiola ospite d’onore: ritrova l’amico Cassano dopo moltissimi anni

Ad annunciarlo è lo stesso Vieri attraverso un post pubblicato sul social network fotografico. Il format del suo programma è molto semplice. Si parla di calcio a ruota libera con degli ospiti fissi (Lele Adani, Nicola Ventola ed Antonio Cassano) più degli ospiti speciali. Quello di sabato prossimo sarà specialissimo visto che parliamo di Guardiola.

Il tecnico spagnolo è reduce dallo scudetto conquistato in Inghilterra con il Manchester City e tra qualche giorno disputerà anche la finalissima di Champions League contro il Chelsea. Insomma la Bobo Tv ha come ospite quello che in questo momento è il miglior allenatore del mondo.

Bobo Tv, Cassano e Guardiola ed il loro show nelle serate romane

Ma non si parlerà solamente di calcio ma anche di amicizia. Infatti Cassano e Guardiola sono amici da molti anni. Da quando giocavano insieme nella Roma. Entrambi erano giovani e senza troppi grilli per la testa. Cassano accennerà più di qualcosa sulle loro serate romane. Chi li ha incontrati a quei tempi, parla di due ragazzi divertentissimi che si scatenavamo allo stato puro. Adesso la palla, anzi la parola, passa proprio ai diretti interessati.