Boomdabash, chi è il gruppo che a Sanremo ha portato “Per un milione”

ROMA – I “Boomdabash”, quindi “Biggie Bash” (Angelo Rogoli), “Payà” (Paolo Pagano), “Blazon” (Angelo Cisternino) e “Mr. Ketra” (Fabio Clemente), sono un gruppo salentino che si è formato nel 2002. Fin qui i “Boomdabash” hanno pubblicato cinque album: “Uno” nel 2008, “Mad(e) in Italy” nel 2011, “Superheroes” nel nel 2013, “Radio Revolution” nel 2015 e “Barracuda” nel 2018.

Nel 2014 il gruppo salentino ha collaborato con il rapper” Fedez” per il brano “M.I.A.”. Nel 2015 raggiungono il successo a livello nazionale con “Radio Revolution”. Nel 2016 esce il singolo “Portami con te”. Nell’ultimo album, “Barracuda”, i “Boomdabash” hanno collaborato con “Jake La Furia”, “Fabri Fibra” e Loredana Bertè. Perché si chiamano così? “Il nostro nome – hanno spiegato – rappresenta bene la musica del gruppo perché oltre a voler dire ‘Esplodi il colpo’, indica l’energia che vuole liberare il nostro suono”.

A “Sanremo” i “Boomdabash” hanno presentato la canzone “Per un milione”.

“Il tema è dolce ma tireremo fuori tutta la nostra energia reggae – ha spiegato “Biggie Bash” a “Tv, Sorrisi e Canzoni” – Anche se è strano unirci per la prima volta a un’orchestra: l’effetto nel complesso sarà emozionante e fuori dall’ordinario”.

Per la scrittura del brano i “Boomdabash” hanno riunito “Rocco Hunt”, Federica Abbate, “Cheope” e “Takagi”. È la stessa formazione che ha generato il tormentone “Roma – Bangkok” di “Baby K” con Giusy Ferreri

Questo il testo della canzone:

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Ti giuro che l’attesa aumenta il desiderio

È un conto alla rovescia

Col tempo a rilento

Però ti sto aspettando come aspetto un treno

Come mia nonna aspetta un terno

Aspetterò che torni come aspetto il sole

Mentre sto camminando sotto un acquazzone

Come una mamma aspetta quell’ecografia

Spero che prenda da te

Ma con la testa mia

Ti aspetto come i lidi aspettano l’estate

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale

Come i signori col cartello aspettano agli arrivi

E non è mai per me

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione

Se mi cercherai io ti aspetto qui

Ti mando la posizione

Così se poi mi raggiungi

E poi ti stringo forte

Questa volta non sfuggi

Non ti perderò più

Aspetterò che torni come aspetto il mare

Mentre sto camminando sotto il temporale

Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola

Ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora

Ti aspetto come il gol che sblocca la partita

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ma già l’attesa è fantastica

Noi come benzina

In questo mondo di plastica

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione