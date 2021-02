Boris quarta stagione: Alberto Di Stasio, alias Sergio Vannucci, annuncia su Twitch il sequel di Boris

La quarta stagione di Boris si farà. L’annuncio è finalmente arrivato. Alberto Di Stasio lo ha annunciato in una diretta su Twitch. Di Stasio è l’attore che nella serie interpreta Sergio Vannucci. Cioè il produttore di quella banda di matti che è il set della fiction Gli occhi del cuore.

Da mesi i fan di Boris erano in fibrillazione. Le voci si inseguivano: si fa, non si fa, forse si fa, senza Mattia Torre non è lo stesso…E invece il sequel si fa. Boris, per chi non la conoscesse, non è solo una serie tv. E’ una specie di feticcio, una roba da citare a memoria. Frasi diventate cult nella vita quotidiana.

“Apri tutto”, “Smarmella”, “Dai dai dai”, “Troppo italiano”, “Cagna maledetta”, “A cazzo di cane”, “Genio”, “Gli straordinari di aprile”, “Così, de botto, senza senso”. Chi di noi, citatori seriali, non l’ha usata almeno una volta nel linguaggio corrente?

Boris quarta stagione: l’annuncio di Alberto Di Stasio (Sergio)

“Fino ad arrivare a Boris 1, Boris 2, Boris 3 e se posso… sottovoce… tanto non ci ascolta nessuno… si farà la quarta stagione di Boris”. Così ha detto Alberto Di Stasio durante una diretta su Twitch. Mettendo fine alla questione che era diventata oggetto di dibattito sui social (e non solo).

Nel frattempo è morto Mattia Torre, uno dei tre sceneggiatori (gli altri sono Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico). Sceneggiatori che si erano anche presi in giro da soli, con la propria parodia.

Boris quarta stagione: quando e dove andrà in onda

Di Stasio ha detto che le riprese della quarta stagione di Boris inizieranno in estate. E’ probabile dunque che le puntate possano andare in onda tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Di Stasio si è fatto anche sfuggire che forse andrà in onda su Netflix.

Boris quarta stagione: quali personaggi ci saranno

Questo è un indovinello, un puro esercizio onanistico. Detto che ci sarà Sergio, impossibile immaginare Boris senza il regista Renè Ferretti (Francesco Pannofino) e la sua aiutante Arianna (Caterina Guzzanti). O il grandissimo Stanis (Pietro Sermonti), o ancora lo stagista (Alessandro Tiberi). Personaggi cult sono anche Biascica (Paolo Calabresi) e Duccio (Ninni Bruschetta). Senza dimenticare Lorenzo, lo stagista schiavo (Carlo De Ruggieri) e Lopez (Antonio Catania). E poi? E poi non ci resta che aspettare.