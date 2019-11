ROMA – La telecronaca di Bosnia-Italia, a cura della Rai, è stata aspramente criticata sui social network. Il telecronista, ha confuso più volte i bosniaci con i serbi. Prima ha chiamato i calciatori della Bosnia “serbi”. Poi ha chiamato la Bosnia “Serbia”. Queste sviste così madornali, non sono passate inosservate agli utenti dei social network. Poco dopo, il telecronista della Rai ha inventato di sana una pianta un palo.

Infatti gli utenti di Twitter hanno ironizzato pubblicando il meme di Fantozzi che chiedeva: “Scusi chi ha fatto palo?”. Nessuno perché il palo non è mai esistito. La conclusione a rete del calciatore della Bosnia è stata respinta da Emerson Palmieri. Poi la palla è terminata fuori ed infatti il gioco è ripartito con la rimessa laterale per la Bosnia.

Questo avrebbe dovuto far capire alla squadra Rai che non era un palo ma una deviazione di un difensore azzurro. Ci sono voluti ben tre replay per far capire ai telecronisti della Rai che non era un palo ma una respinta di Emerson Palmieri. L’Italia era già qualificata a Euro 2020 e non c’era grande agonismo in campo. Forse questo clima di festa ha inebriato anche i telecronisti della Rai…