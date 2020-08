È morta Rita Greco, la vedova del Boss delle Cerimonie. Era positiva al Covid

È morta Rita Greco, la vedova del boss delle Cerimonie Antonio Polese. Era stata ricoverata in seguito al focolaio nell’hotel gestito dalla sua famiglia.

È morta questa mattina, 26 agosto, Rita Greco, moglie del defunto ‘boss delle cerimonie’, Antonio Polese.

La donna, 80 anni, era risultata positiva al coronavirus due settimane fa e da allora era ricoverata all’ospedale Cotugno.

La vedova Polese era stata ricoverata solo per motivi precauzionali ma, soffrendo malattie pregresse, le sue condizioni sono peggiorate col passare dei giorni, fino al decesso avvenuto lontano dagli affetti familiari per il rispetto delle norme anti-contagio.

Il giorno del trasferimento in ospedale, il nipote, anche lui portato al Cotugno tra i positivi, aveva voluto fare il viaggio con la nonna per non lasciarla da sola, dove però è dovuta rimanere per l’intera degenza.

Il mini focolaio all’hotel La Sonrisa

L’hotel della famiglia, ‘La Sonrisa‘ a Sant’Antonio Abate, noto anche come ‘castello delle cerimonie’ per una trasmissione televisiva, è stato il centro di un microfocolaio di Covid 19, con un braccio di ferro tra Asl territoriale e i Polese, in cui si è inserita la procura di Torre Annunziata, per il mancato inoltro degli elenchi delle persone che hanno partecipato a feste nella struttura per poter rintracciare eventuali positivi. (fonte AGI)