Brando Giorgi chi è: Isola dei famosi, figli, moglie, Mietta, Instagram, vita privata, film

Brando Giorgi chi è? L’attore Brando Giorgi sarà uno dei prossimi concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Nato a Roma il 21 maggio del 1966, Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, è un attore e ex modello italiano.

Sposato con la showgirl Daniela Battizzocco ha avuto due figli, Camilla e Niccolò, mentre negli anni ’90 è stato invece sentimentalmente legato per un lungo periodo alla cantante Mietta.

Brando Giorgi chi è: Isola dei famosi, film, carriera, fiction

Per il cinema Brando Giorgi ha lavorato in diversi film: Cattive ragazze, Abbronzatissimi 2, Il calcio balilla, La morte di pietra, Tieni a me – L’età delle parole, Canto finale.

Per la televisione Giorgi ha recitato in Incantesimo, Vivere, Centro Vetrine, Vento di Ponente, Io non dimentico, Moglie a pezzi, Il sangue e la rosa, Caterina e le sue figlie, Don Matteo, Sangue caldo, Un posto al sole, Camera caffè e L’Allieva.

Isola dei famosi 2021: cast, opinionisti, cast, naufraghi

Al via oggi la nuova edizione dell’Isola del famosi. Per la prima volta al timone del programma Ilary Blasi (che però è una decana dei reality Mediaset, avendo all’attivo la conduzione del Grande Fratello Vip). Al suo fianco gli opinionisti Tommaso Zorzi (fresco vincitore del Grande Fratello Vip ed concorrente dell’edizione 20218 di Pechino Express), Iva Zanicchi ed Elettra Lambroghini.

Quest’ultima negli scorsi giorni è risultata positiva al Covid – come annunciato dalla stessa “Twerking Queen” su Instagram – quindi si colleherà da casa. Inviato speciale in Honduras è il campione olimpico Massimiliano Rosolino. I 16 concorrenti sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile. La ex Miss Italia Carolina Stramare – che era parte del cast – ha deciso di ritarsi per motivi di famiglia.