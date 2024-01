Brenda Lodigiani chi è: età, vita privata, compagno, figli, carriera dell’attrice

Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, nonché ex ballerina, Brenda Lodigiani è diventata una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano. Vediamo qualche notizia sulla sua biografia, la vita privata, il compagno, i figli e la carriera.

Brenda Lodigiani età e carriera

Brenda Lodigiani è nata a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, il 30 dicembre 1987 (36 anni). Fin da giovane, ha manifestato una grande passione per la danza, iniziando a studiare sia danza classica che modern jazz parallelamente agli studi scolastici.

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene come ballerina nel programma “Central Station” trasmesso su Comedy Central. Successivamente, dal 2005 al 2008, diventa conduttrice di programmi per bambini su Disney Channel, tra cui il popolare “Disney 365”.

Da quel momento, la sua carriera prende il volo, diventando un volto noto in numerosi programmi televisivi su Rai, MTV, Sky e altri canali. La sua versatilità emerge non solo come conduttrice, ma anche come attrice, con ruoli in film come “Un fidanzato per mia moglie” nel 2014. La sua carriera teatrale contribuisce ulteriormente a consolidare la sua presenza nel mondo dello spettacolo italiano.

Le sue iconiche imitazioni

Brenda Lodigiani ha conquistato il pubblico grazie alle sue imitazioni di personaggi famosi, tra cui Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Belen Rodríguez e Barbara D’Urso. La sua abilità nel catturare le sfumature dei personaggi le ha conferito un posto di rilievo tra gli imitatori più amati in Italia.

Nel 2023, Brenda Lodigiani ha ottenuto il prestigioso premio “Rivelazione dell’anno” al Festival di Castrocaro Terme e Terra del Sole, confermando il suo impatto nel mondo dello spettacolo.

Vita privata di Brenda Lodigiani: compagno e figli

Riservata riguardo alla sua vita privata, Brenda Lodigiani è legata sentimentalmente a Federico Teoldi, direttore della fotografia milanese. Nel novembre 2017, la coppia ha dato il benvenuto alla loro primogenita, Olivia, seguita dal secondo figlio, Tobia, nel 2020. La Lodigiani ha sempre mantenuto una certa discrezione su dettagli più intimi della sua vita, ma la sua gioia nel ruolo di madre è evidente.

Tra le curiosità, emergono tre elementi significativi. In primo luogo, Brenda non ha mai abbandonato la sua passione per la danza, diventando anche insegnante. In secondo luogo, non ama particolarmente i social media, preservando ulteriormente la sua privacy. Infine, la sua affezione per gli animali si manifesta attraverso la compagnia di un pastore tedesco di nome Meg.