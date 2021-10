Brian May chi è, età, dove e quando è nato, Anita Dobson, figli, vita privata, dove vive, Queen, chitarra, Instagram, astrofisica, biografia e carriera

Brian May chi è, età, dove e quando è nato, Anita Dobson, figli, vita privata, dove vive, Queen, chitarra, Instagram, l’attività di astrofisico, biografia e carriera. A 50 anni dalla nascita dei Queen, Brian May, chitarrista e membro fondatore della band, apre la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con un’intervista in esclusiva per l’Italia. Il programma, condotto da Fabio Fazio, è in onda questa sera 3 ottobre su Rai3 dalle 20.

Dove e quando è nato, età, astrofisica, biografia di Brian May

Brian Harold May è nato a Londra il 19 luglio del 1947. Ha 74 anni. A cinque anni inizia a suonare il pianoforte, scoprendo poco dopo la sua vera passione, quella per la chitarra.

May iniza a frequentare la facoltà di fisica e astronomia dell’Imperial College London. Si laurea con lode in Fisica e intraprende poi il dottorato di ricerca in Astronomia dell’infrarosso, che abbandona per dedicarsi alla carriera musicale. All’età di 60 anni decide di riprendere gli studi e ottiene il dottorato in Astrofisica nel 2007.

Prima dell’inizio degli studi universitari suona con Tim Staffell, bassista e cantante, con i 1984. Fonda poi gli Smile, nei quali suona il giovane batterista Roger Taylor. Staffell presenta a May un compagno di studi chiamato Farrokh Bulsara, che cambierà il suo nome in Freddie Mercury. Gli Smile si sciolgono e Freddie, Brian e Roger fondano un nuovo gruppo, i Queen. Nel 1971 si aggiunge alla band il bassista John Deacon.

Chrissie Mullen, Anita Dobson, figli, dove vive, vita privata di Brian May

Dal 1977 al 1988 May è sposato con Chrissie Mullen. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Jimmy, nato nel 1978, Louisa, nata nel 1981 ed Emily Ruth, nata nel 1987. In più di un’intervista il chitarrista ha dichiarato di aver vissuto un periodo molto doloroso, con la separazione dalla moglie nel 1988, la morte dell’amico Freddie Mercury nel 1991 e quella del padre nello stesso anno. May si sposa nel 2000 con l’attrice Anita Dobson. Vive a Londra. Profilo Instagram: brianmayforreal.

Red Special, la chitarra di Brian May

I genitori di May, Harold e Ruth May, non erano in grado di acquistargli una chitarra Fender Stratocaster. Nel 1963, con l’aiuto del padre ingegnere, il chitarrista inizia a costruire la sua Red Special con l’utilizzo del legno di un architrave e una parte in legno del camino. Solo le meccaniche e le parti elettroniche sono state acquistate e installate esternamente. La chitarra viene ultimata nel 1965 e utilizzata ancora oggi da May.

La carriera di Brian May

Con i Queen il chitarrista pubblica 15 album. Il primo, Queen, esce nel 1973. Ma è con il terzo album in studio, A Night at the Opera, che il gruppo raggiunge il successo nel 1975. La band diventa famosa in tutto il mondo e il loro successo raggiunge il culmine nel 1986 con il concerto a Wembley.

Da solista May pubblica tre album: Back to the Light, nel 1992, Another World, nel 1998 e La musique de Furia, per la colonna del film Furia nel 2000. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con diversi chitarristi come Tony Iommi dei Black Sabbath, Slash dei Guns N’ Roses e con cantanti come Zucchero Fornaciari e Luciano Pavarotti.