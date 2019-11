ROMA – Mattia Briga è un cantante di grande successo, un giovane talentuoso lanciato diversi anni fa da Amici. Oltre che per la musica, Mattia ha fatto molto parlare di sé per le sue storie d’amore. Ora sembra aver trovato di nuovo la serenità e la stabilità al fianco di una bellissima donna.

I due sono apparsi insieme sul profilo Instagram di Briga. Il cantante la presenta così: “Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te….Credo solo a te”.

La ragazza è Arianna Montefiori e non è una perfetta sconosciuta: la giovane fa infatti l’attrice ed è apparsa accanto a Gianni Morandi nella fiction “L’Isola di Pietro”. Arianna sembra aver proprio stregato Mattia, che su Instagram le ha dedicato delle parole davvero dolci.

Prima di Arianna, Briga era stato visto insieme a Jasmine Gigli del duo Jas&Jay ed ex valletta di Mezzogiorno in Famiglia. La coppia era stata paparazzata insieme a Fregene lo scorso agosto dal settimanale Spy mentre si scambiava tenere effusioni. Ancora prima, il cantante che a Sanremo ha duettato con Patty Pravo, era stato visto insieme all’ex tronista Ludovica Valli.

Fonte: Instagram