Brigitta Boccoli chi è: marito, età, Instagram, genitori, figli, altezza, dove e quando è nata

Brigitta Boccoli sarà una delle ospiti della puntata di oggi, venerdì 24 settembre, di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età, Instagram e altezza di Brigitta Boccoli

Nata a Roma il 5 maggio del 1972, Brigitta Boccoli ha quindi 49 anni ed è alta 175 cm. Brigitta Boccoli è una showgirl e attrice italiana. Questo il suo profilo Instagram.

Brigitta ha lavorato in diverse fiction tra cui Ricominciare, Una donna per amico, Cuori rubati e anche Don Matteo.

La Boccoli ha interpretato diversi ruoli anche al cinema. Tra i film girati Olè di Carlo Vanzina, Gli angeli di Borsellino, Nostalgia di un piccolo grande amore e Com’è dura l’avventura.

Marito, figli e vita privata di Brigitta Boccoli

Il marito di Brigitta Boccoli è Stefano Nones Orfei, il figlio di Moira Orfei. La coppia ha due figli: Manfredi, nato nel 2008 e Brando nato nel 2019.

Brigitta e Stefano Nones Orfei si sono conosciuti durante il programma Reality Circus.

Tempo fa fece rumore la loro decisione di vendere i gioielli di Moria Orfei.

“La decisione di vendere i gioielli – spiegò Brigitta Boccoli a Storie Italiane – l’aveva presa già Moira stessa alcuni anni fa. Lei ha sempre voluto tenere il suo circo a livelli altissimi anche dopo l’inizio della crisi economica. Lo ha fatto per i suoi lavoratori e per le loro famiglie, ma anche per il suo pubblico e i suoi animali. Dare via gli animali era impensabile: dove sarebbero andati a finire? E chi si sarebbe preso cura di loro? Gli animali del circo li ha amati Moira e li amiamo noi adesso. Noi, oggi, stiamo portando avanti quella che è stata la sua decisione”.