Brigitta e Benedicta Boccoli: chi sono le sorelle, età, vita privata, il tumore

Brigitta e Benedicta Boccoli sono due sorelle e attrici molto famose e apprezzata nel panorama italiano. Ospiti della puntata di oggi 6 febbraio del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su queste due artiste.

Brigitta e Benedicta Boccoli, età e breve biografia

Benedicta Boccoli è nata a Milano l’11 novembre del 1966. Benedicta quindi ha quindi 57 anni ed è alta 175 cm. Questo il suo profilo Instagram. E’ sorella di Brigitta Boccoli.

Brigitta Boccoli, invece, è nata a Roma il 5 maggio del 1972, Brigitta Boccoli ha quindi 51 anni ed è alta 175 cm. Brigitta Boccoli è una showgirl e attrice italiana. Questo il suo profilo Instagram.

Benedicta è un’attrice, showgirl e regista. Definita “artistissima” da Giorgio Albertazzi, Benedicta la sua carriera si è sviluppata soprattutto a teatro. Diversi comunque i film a cui ha partecipato tra cui Gli angeli di Borsellino, Valzer, Dolce di latte e Ciao Brother. Ha lavorato anche in televisione nelle fiction Una donna per amico, La squadra e Incantesimo.

Brigitta ha lavorato in diverse fiction tra cui Ricominciare, Una donna per amico, Cuori rubati e anche Don Matteo. Ha interpretato diversi ruoli anche al cinema. Tra i film girati Olè di Carlo Vanzina, Gli angeli di Borsellino, Nostalgia di un piccolo grande amore e Com’è dura l’avventura.

Brigitta e Benedicta Boccoli: marito, figli e vita privata

Benedicta Boccoli è legata sentimentalmente fin dal 1998 con il regista Maurizio Micheli. La coppia non ha figli e non si è mai sposata. Così l’attrice aveva raccontato a Verissimo ad aprile 2023: «Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci. A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero».

Il marito di Brigitta Boccoli è Stefano Nones Orfei, il figlio di Moira Orfei. La coppia ha due figli: Manfredi, nato nel 2008 e Brando nato nel 2019.

Brigitta e Stefano Nones Orfei si sono conosciuti durante il programma Reality Circus.

Tempo fa fece rumore la loro decisione di vendere i gioielli di Moria Orfei.

“La decisione di vendere i gioielli – spiegò Brigitta Boccoli a Storie Italiane – l’aveva presa già Moira stessa alcuni anni fa. Lei ha sempre voluto tenere il suo circo a livelli altissimi anche dopo l’inizio della crisi economica. Lo ha fatto per i suoi lavoratori e per le loro famiglie, ma anche per il suo pubblico e i suoi animali. Dare via gli animali era impensabile: dove sarebbero andati a finire? E chi si sarebbe preso cura di loro? Gli animali del circo li ha amati Moira e li amiamo noi adesso. Noi, oggi, stiamo portando avanti quella che è stata la sua decisione”.

Benedicta Boccoli e il tumore

Intervistata qualche anno fa dal settimanale Diva e Donna, Benedicta raccontò la sua battaglia contro un cancro. Battaglia che vinse anche grazie all’aiuto della sua cagnolina.

“Un giorno – raccontò – il cane, Nina, inizia a saltarmi addosso e in maniera strana, puntava sempre al lato sinistro del mio corpo. Ci scherzo, lo sposto, forse lo rimprovero. Niente. Continua. Dopo poco mi distraggo e ricomincia, con maggiore decisione, fino a colpire il seno. Sento la botta e urlo di dolore. Passano alcuni giorni ma l’ematoma non si riassorbe, quindi decido di andare da un medico. Visita. Mammografia. Ecografia. Il suo sguardo diventa sentenza: Benny, secondo me sotto al livido c’è un tumore. Aveva ragione. Era un tumore aggressivo, ma sono riuscita a salvare il seno”.

A dicembre 2023, ospite a Verissimo, Benedicta Boccoli ha annunciato il ritorno del tumore.

“Non è facile”, ha esordito l’attrice 57enne. “È tornato un piccolo tumore nell’altro seno, preso in tempo grazie alla prevenzione. Io infatti sto facendo campagna su questo tema. A luglio mi sono operata e adesso sono in radioterapia, non sto facendo chemioterapia, ho tutti i capelli. Nel problema, è un problema leggero, perché se l’avessi scoperto sei mesi dopo ora ero in chemio e avrei sofferto moltissimo. Io invece al mattino faccio le cure e alla sera lavoro e mi diverto”. Quindi l’appello alla prevenzione: “Certo, poi è la seconda volta, non è facile. Ma sto benissimo. Non abbiate paura di andare a fare mammografia, né di scoprire qualcosa. Andate e controllatevi e non abbiate paura. Oggi una donna su sette sviluppa un tumore”.