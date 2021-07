Brindiamo! Channel anche su Samsung TV Plus mobile app: canale dedicato all’italian lifestyle

Ornella Fado annuncia il lancio del Brindiamo! Channel – canale dedicato all’italian lifestyle anche su Samsung TV Plus mobile app a partire dal 1 Luglio 2021. Il Brindiamo! Channel sarà così disponibile non solo sulle Smart TV Samsung, ma anche su tutti gli smartphone e tablet Samsung. Accessibile tramite Samsung TV Plus app, il canale

offrirà al già affezionato pubblico del canale un palinsesto ricco di programmi televisivi, in onda 24 ore al giorno.

Lo scorso 29 Ottobre Ornella Fado, ha annunciato il debutto del Brindiamo! Channel su Samsung TV Plus Italia, la piattaforma gratuita, presente su tutti gli smart TV Samsung prodotti dal 2016 in poi.

Brindiamo! Channel su Samsung TV Plus

In Italia, in questo momento, è possibile vedere gratuitamente 46 canali Tv live e on demand su Samsung TV Plus. Non sono necessarie applicazioni, dispositivi aggiuntivi o carte di credito. Basta disporre di una Smart TV Samsung prodotta dopo il 2016 e connessa ad Internet. TV Plus è anche disponibile gratuitamente ON THE GO su mobile e

tablet, accessibile tramite Samsung TV Plus app oppure anche tramite Samsung O.

Samsung TV Plus è facile da trovare sugli Smart TV Samsung compatibili, ecco come fare. Accendi il tuo TV connesso ad internet, quindi apri Samsung TV Plus utilizzando la barra delle applicazioni situata nella parte inferiore dello schermo del tuo TV. Sui dispositivi mobile e tablet prodotti prima del 2021 basta scaricare l’app.

Il Palinsesto del Brindiamo! Channel

Il canale propone una collezione del multi premiato programma televisivo Brindiamo! presente sul mercato Americano dal 2005. Brindiamo! with Ornella Fado racconta la storia degli italiani all’estero tramite l'ottimo cibo del nostro Bel Paese, visitando e cucinando da autentici ristoranti italiani in America, con speciali dalle Bermuda, Canada, e Italia e mini edizioni: “On The Sea”, “In the Kitchen”. I programmi sono girati in inglese con sottotitoli in italiano.

“My Talented Friends” Il Mio Amico Geniale una raccolta di documentari e corti realizzati dagli amici geniali di Ornella Fado. “Il Circolo dei Buon Gustai” e “La Casa della Gastronomia”, firmati Fabio Campoli, con i grandi nomi della cucina del Lazio. “Eccellenze Italiane con Piero Muscari”, una collezione di interviste e storie dell’Italia che vale raccontate dal giornalista e story tailor Piero Muscari. “Sparta Yoga” con l’esperta in Yoga, Roberta Sparta. Una serie televisiva dedicata al benessere del corpo e della mente. Le puntate sono state filmate in California, con speciali dal Messico e Italia.