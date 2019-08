ROMA – Vittorio Brumotti ha passato un Ferragosto movimentato. L’inviato di Striscia La Notizia ha voluto salvare un Labrador abbandonato sotto al sole in un terrazzio di Borghetto Santo Spirito in provincia di Savona.

L’intervento del campione è stato possibile grazie alla segnalazione di alcuni cittadini: Vittorio Brumotti è intervenuto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale ed ha voluto documentare la fasi del salvataggio con una serie di foto pubblicate su Instagram.

L’animale era stato abbandonato sul terrazzo di un appartamento, in uno spazio ridotto e completamente al sole. Il cane era lì da molte ore, hanno segnalato i vicini di casa e passanti, che per questa ragione hanno chiesto l’intervento di Brumotti e dei Vigili del Fuoco. Vittorio Brumotti, che si trovava a Borghetto Santo Spirito in vacanza, ha colto l’occasione per partecipare e documentare il salvataggio. Con tanto di caschetto con telecamera posizionata ha ripreso la scena, mostrando i pompieri all’azione mentre aprivano la serranda per far rientrare il cane in casa, al riparo dal sole.

“Oggi sono stato avvertito che vi era un bel cucciolone morbidoso abbandonato sul terrazzo di un appartamento a Borghetto Santo Spirito con tanto di serranda chiusa, rimanendo al sole tutto il giorno! Pronti via arrivano i rinforzi che apriranno il balcone per farlo rientrare in casa! La prossima faremo il contrario il proprietario fuori tutto il giorno e il cucciolone dentro al fresco !!!!!”, ha scritto sui social Vittorio Brumotti.

Fonte: Instagram, Il Giornale