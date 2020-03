ROMA – Si è spento all’età di 63 anni Bruno Armando, dopo aver a lungo combattuto contro una malattia. L’attore, milanese e grande esperto di letteratura, ha recitato al fianco di grandi nomi dello spettacolo italiano come Checco Zalone, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto e tanti altri.

Tra i tanti messaggi di commiato, il più toccante di tutti è proprio quello di Zingaretti che gli ha dedicato un lungo post intitolato “Addio amico mio” insieme a una foto che li ritrae insieme. “Stavamo provando “Maratona di New York” che Edoardo Erba aveva scritto per noi – ricorda il volto di Montalbano – Stanotte Bruno se n’è andato per una serie di mali bastardi che lo hanno aggredito anni fa. Bruno era un uomo difficile ma dolcissimo, chiunque l’ha conosciuto non ha potuto fare a meno d’amarlo, per la sua pulizia, per il suo essere un giusto, per la sua integrità, per il suo non amare i compromessi, per la sua lealtà perché dentro aveva il sole che si era conquistato da solo. Bruno era mio amico, un fratello, per certi versi un padre. Era un attore sensibile, vero, cazzuto. Oggi, Bruno, io mi sento perso, non riesco a farmene una ragione, tu mi avresti certamente aiutato a trovarla. Addio amico mio”.

Armando, classe 1956, era laureato alla Bocconi ed era un traduttore letterario specializzato nella letteratura contemporanea americana e inglese. Durante gli studi universitari era nata la sua passione per la recitazione che l’ha portato a lavorare sia per il cinema che per la televisione.

Ha recitato in Don Matteo, Distretto di polizia e L’Ispettore Coliandro. Per il cinema ha partecipato al film “Amiche da morire” con Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore. E poi “Venuto al Mondo” per la regia di Castellitto, “Che Bella Giornata” di Zalone, e “Maratona a New York”, dove ha conosciuto uno dei suoi più cari amici, Luca Zingaretti.