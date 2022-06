Bruno Venturini, chi è, dove e quando è nato, età, vero nome, vita privata, moglie, figli, la malattia del padre

Bruno Venturini è tra gli ospiti di Domenica In oggi, 5 giugno. Ma chi è Bruno Venturini? Cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, vero nome: la biografia di Bruno Venturini

Bruno Venturini, il cui vero nome è Bonaventura Esposito, è un cantante italiano nato a Pagani (Salerno) il 1º dicembre del 1945. Ha dunque 76 anni di età.

La sua opera discografica più conosciuta è l’Antologia della Canzone napoletana (Joker).

Nel 1955, a dieci anni, Venturini si è trasferito a Roma in seguito all’ammalarsi del padre, colpito da cirrosi epatica.

Durante il periodo delle scuole elementari viene scelto per una breve esperienza nel coro de La Radio per le scuole, un programma radiofonico che, nei primi anni cinquanta, è presentato da Nunzio Filogamo.

Per sostenere parte delle spese ospedaliere del genitore, nel 1957 il fratello maggiore Peppino comincia a girare per i mercatini della capitale come venditore ambulante di maglieria e Bruno Venturini lo accompagna cantando per attirare i passanti.

In una di queste occasioni, a Porta Portese, viene notato dal tenore Mario Lanza che con Marisa Allasio gira per strada alcune scene del film Arrivederci Roma. Lanza in quell’occasione lo incoraggia a studiare e a perfezionarsi nel canto.

Nel mese seguente il padre muore e Venturini si trasferisce a Salerno con la madre e i fratelli. Qui consegue la licenza media e studia ragioneria.

Nel frattempo, durante i suoi spettacoli di beneficenza presso piccoli teatri e auditorium sparsi in città, conosce un’ex cantante lirica che gli fa studiare canto al liceo musicale.

Il debutto e il successo internazionale

Dopo il debutto nel 1959 alla Festa di Capuana, nel 1962 partecipa al Gran Festival di Piedigrotta.

Sono 57 gli album pubblicati nella sua lunga carriera, che lo ha visto cantare sui palchi di tutto il mondo.

Tra i riconoscimenti ottenuti, nel dicembre del 1995, il Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, ha nominato Bruno Venturini Grande Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti artistici internazionali.

Moglie, figli: la vita privata di Bruno Venturini

Bruno Venturini è sposato con Mena con cui ha avuto tre figli: Raffaele, Vittorio e Salvatore. Molto riservato, non ha pagine social.