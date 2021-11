Bruno Vespa chi è, età, dove e quando è nato, Augusta Iannini, figli, vita privata, laurea, Porta a Porta, dove vive, biografia e carriera. Il giornalista e conduttore Bruno Vespa è ospite questa sera 15 novembre del programma Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è in onda su Rete4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Bruno Vespa

Bruno Paolo Vespa è nato a L’Aquila il 27 maggio del 1944. Ha 77 anni. Fa il suo esordio giovanissimo come collaboratore per la stampa locale abruzzese. A 16 anni è autore di articoli sportivi per la sede aquilana del quotidiano Il Tempo. Nel 1962, a 18 anni, è cronista radiofonico alla Rai e nel 1968 consegue alla Sapienza – Università di Roma la laurea in Giurisprudenza. Si classifica al primo posto in un concorso nazionale per radiotelecronisti. Viene poi assegnato alla redazione del Telegiornale unificato e dal 1976 a quella del TG1 di cui diventa inviato speciale.

Augusta Iannini, figli, dove vive, Twitter, vita privata di Bruno Vespa

Vespa è sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, già capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia e già membro dell’Autorità Garante della Privacy. Vespa e la Iannini hanno due figli, Federico, giornalista di RTL 102.5 e Alessandro, avvocato. Vespa vive a Roma, in Piazza di Spagna. Profilo Twitter: @BrunoVespa.

Vespa ha raccolto e sintetizzato le sue esperienze di giornalista scrivendo saggi, in genere accolti con successo, raccolti in una collana e pubblicati da Rai Eri e Arnoldo Mondadori Editore con cadenza annuale dal 1993.

La carriera di Bruno Vespa

Nel 1977 Vespa conduce, insieme ad Arrigo Petacco, la rubrica televisiva di attualità Tam Tam. Dal 1996 conduce il programma di approfondimento culturale, politico e di attualità Porta a Porta, considerato una delle principali sedi del dibattito politico italiano tanto da essere stato ironicamente definito, dall’ex-premier e senatore a vita Giulio Andreotti, “la terza camera del parlamento italiano”. È qui che cinque giorni prima delle elezioni politiche italiane del 2001, Silvio Berlusconi, allora capo dell’opposizione, firmò il cosiddetto “Contratto con gli italiani”.

Nel 2006 Vespa è il moderatore del secondo confronto televisivo elettorale tra il leader del centrosinistra Romano Prodi e il Presidente del Consiglio uscente Silvio Berlusconi. Nel 2009 conduce uno speciale di Porta a Porta sul terremoto del 2009 che ha colpito l’Abruzzo. Nel 2009, nel 2010 e nel 2011 conduce le serate del Premio Campiello. Nel 2011 conduce con Pippo Baudo il varietà Centocinquanta, dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Nello stesso anno vince il premio Saint Vincent alla carriera dopo averlo vinto due volte (1978 e 2000) per la televisione. Vince anche il Premio Estense alla carriera.

Dal 2007 al 2020, insieme al figlio Federico, conduce su RTL 102.5 Non Stop News: Raccontami.

