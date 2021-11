Bruno Vespa chi è, età, moglie, figli, vita privata, figlio Mussolini, vino, biografia e carriera

Chi è Bruno Vespa: età, moglie, figli, vita privata, figlio Mussolini, vino, biografia e carriera del famoso giornalista e conduttore ospite oggi, 18 novembre, del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai1.

Dove è nato, età, biografia e carriera di Bruno Vespa

Bruno Paolo Vespa è nato a L’Aquila il 27 maggio del 1944 (età 77 anni). Fa il suo esordio giovanissimo come collaboratore per la stampa locale. A 16 anni è autore di articoli sportivi per la sede de L’Aquila del quotidiano Il Tempo. Nel 1962 è cronista radiofonico alla Rai e nel 1968 consegue alla Università di Roma La Sapienza, la laurea in Giurisprudenza. Si classifica al primo posto in un concorso nazionale per radiotelecronisti e viene poi assegnato alla redazione del Telegiornale unificato. Dal 1976 diventa inviato speciale del TG1.

Dal 1996 conduce il programma di approfondimento culturale, politico e di attualità Porta a Porta, considerato una delle principali sedi del dibattito politico italiano tanto da essere stato ironicamente definito, dall’ex-premier e senatore a vita Giulio Andreotti, “la terza camera del parlamento italiano”.

Bruno Vespa figlio di Benito Mussolini? La storia della fake news

Ad alimentare la diceria ha contribuito negli anni Alessandra Mussolini, nipote del Duce e parlamentare. Tutto ebbe inizio nel 2005, con Striscia la notizia che mise a confronto due foto del Duce e di Vespa, giocando sulle somiglianze per consegnare il Tapiro al conduttore che ci aveva scherzato sopra. A stretto giro la Mussolini, ospite da Chiambretti, dichiarò: “È vero, non dobbiamo fare il test del dna su Vespa, è mio zio. Questa è la verità. Non smentisce perché c’ha sempre questo pudore, ma quella è la verità, lui me l’ha detto”.

La leggenda proviene da lontano, e vuole che la madre di Bruno Vespa avesse lavorato nell’albergo di Campo Imperatore in cui Mussolini era stato imprigionato tra il 28 agosto e il 12 settembre 1943. Bruno Vespa sarebbe dunque stato concepito in quei giorni di prigionia di Mussolini sul Gran Sasso. Il giornalista ha sempre smentito sia che la madre abbia lavorato in quel posto, sia che i suoi genitori si sposarono il 24 luglio 1943, il giorno prima della caduta del fascismo e dunque prima della prigionia di Mussolini in Abruzzo.

Moglie, figli e vita privata di Bruno Vespa

Bruno Vespa è sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, già capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia e già membro dell’Autorità Garante della Privacy. Vespa e la Iannini hanno due figli, Federico, giornalista di RTL 102.5 e Alessandro, avvocato. Vive a Roma, in Piazza di Spagna.

L’azienda vinicola in Puglia

La passione per il vino e l’amore per la Puglia ha portato Bruno Vespa ad investire in un nuovo progetto vitivinicolo. Futura 14 è infatti il nome della cantina che il giornalista ha fondato insieme ai suoi due figli, Federico ed Alessandro. Un team che è affiancato dall’esperienza di uno dei maggiori enologi italiani. Una cantina che da subito ha puntato sulla valorizzazione della più importante delle varietà regionali, il primitivo, presente nei 4 ettari di vigneto che circondano la masseria di Manduria. A questo si affianca una piccola percentuale di negroamaro, l’altra grande varietà salentina, alla base di un affascinante spumante rosato. Ultimamente il loro Donna Augusta 2019 è stato selezionato da Bibenda, la Guida della Fondazione Italiana Sommelier, come uno dei migliori vini d’Italia.