Bruno Vespa e il nuovo libro “Bellissime” che esce oggi, giovedì 2 luglio. Nel libro, il conduttore di “Porta a porta” definisce Diletta Leotta “grazia di Dio e dei chirurghi”.

Bruno Vespa non risparmia, alla conduttrice, un impietoso confronto con Sophia Loren.

Bruno Vespa parla della Leotta in “Bellissime – Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi”, il suo ultimo libro edito da Rai Libri.

Nel volume, lo storico padrone di casa di “Porta a Porta” parla di icone di sensualità femminile dello spettacolo italiano come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Valeria Marini, Claudia Cardinale e Marisa Allasio.

E ancora:

Laura Antonelli, Belén Rodriguez, le sorelle Kessler, Edwige Fenech e, per l’appunto, anche la conduttrice di Dazn e Radio 105.

Vespa confronta Diletta Leotta a Sophia Loren

“Di mestiere appare e gli uomini la guardano, anzi no, la fissano”, ha commentato.

Il conduttore di “Porta a Porta” ha parlato di Diletta come “grazia di Dio e dei chirurghi” e ha fatto un confronto con un mito italiano “classico” come Sophia Loren:

“Il naso non se lo fece modificare e il mondo continua a farle l’inchino”, ha scritto il giornalista.

Diletta Leotta e il Tapiro d’Oro.

Dopo il furto in casa, il Tapiro d’oro. Diletta Leotta è stata protagonista di Striscia la Notizia lo scorso 8 giugno.

Dopo che dei ladri le hanno svaligiato l’appartamento in zona corso Como a Milano, portando via la cassaforte con dentro gioielli e Rolex per oltre 150mila euro, la conduttrice di Dazn riceverà il ‘premio’ da Valerio Staffelli.

Diletta Leotta, che è già a quota 5 Tapiri, raggiunta dall’inviato di Striscia ha commentato: “È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri”.

Ma la giovane conduttrice ha anche commentato le voci sulle presunte prossime nozze con il compagno, Daniele Toretto, che venivano date per fissate a luglio: “Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare”, ha liquidato il gossip Leotta. (fonti: Dagospia, Solodonna.it).