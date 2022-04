Bryan Ceotto chi è: età, dove e quando è nato, il cambio di sesso, Tik Tok, il rapporto con la madre. La star di Tik Tok è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Età, dove e quando è nato, la biografia di Bryan Ceotto

Bryan ha 22 anni ed è nato a Conegliano Veneto in provincia di Treviso. Bryan Ceotto sta compiendo da ciirca un anno la transizione per cambiare sesso e sta testimoniando tutto il suo percorso su TikTok. Bryan ha attirato a se sempre più follower diventando una vera star del social. In molti si collegano per dare sostegno al ragazzo.

Il cambio di sesso

Bryan è nato femmina. Fin da piccolo si è sentito diverso dagli altri, ha raccontato al Corriere della Sera in un’intervista. Da piccolo, quando era una bambina, guardando le altre bambine e notava delle differenze che, crescendo, sono diventate sempre più evidenti.

All’età di 17 anni, quando ha sviluppato, ha capito che il corpo femminile non lo rappresentava. Ha raccontato il tutto a scuola in un tema che ha firmato come Bryan. Da lì è arrivato il coming out ed ha raccontato la sua verità alla mamma e al resto del mondo in una lettera.

A quel punto ha cominciato la terapia ormonale per cambiare sesso trovando finalmente sé stesso. Bryan ha una pagina Instrgram con 7600 follower in cui c’è scritto: “Ho 22 anni nonostante sia difficile da credere. Mamma mi ha fatto trans”.Questo invece il link per il suo profilo su Tik Tok.