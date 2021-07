Bufera su DAZN: il particolare sulla nuova pubblicità fa infuriare il web

Partenza con il piede sbagliato per DAZN a quasi un mese dall’inizio del campionato di cui detiene i diritti. Per il momento, con la Serie A ferma, non sono i problemi di connessione o streaming a creare problemi ma un manifesto pubblicitario. Per invitare i tifosi ad abbonarsi la piattaforma digitale ha creato un poster con le facce di molti dei protagonisti della prossima stagione, da Chiesa a Lukaku, ma ha commesso un errore, probabilmente inevitabile, ovvero lasciare le divise dello scorso anno. Con lo scudetto sul petto dell’attaccante bianconero.

Il popolo della web si fa sentire con aspri commenti sui social: “I server di DAZN sono talmente in ritardo che la pubblicità per la nuova stagione la stanno facendo con i giocatori che indossano le vecchie maglie. Spoiler alert: lo scudetto 2020/2021 lo vincerà l’Inter” o anche: “Preferirò guardare tutto il campionato in streaming ma fino a quando non metterete lo scudetto sulla maglia dell’Inter non vedrete i miei soldi”. C’è anche chi osserva: “Più che lo scudetto sulla maglia della Juve io vorrei capire perché c’è Belotti nel cartellone di DAZN che il Torino è ancora in serie A per miracolo”.

DAZN in tendenza su Twitter

Su Twitter, in questo momento, impazza l’hashtag #iononmiabbono perché la cosa non è piaciuta a molti. In particolare agli interisti ma anche ai tifosi di Napoli e Roma: nessun elemento delle due squadre appare infatti nel cartellone pubblicitario.