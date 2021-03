Bugo chi è: Sanremo 2021, età, moglie, figli, vita privata e carriera del cantante

Bugo chi è: Sanremo 2021, età, moglie, figli, vita privata, carriera del cantante. Bugo è tra i cantanti in gara del Festival di Sanremo 2021 con il suo brano inedito dal titolo “E invece sì”.

Chi è Bugo, età e carriera

Bugo è lo pseudonimo di Cristian Bugatti e nasce a Rho il 2 agosto del 1973. Bugo ha quindi 47 anni di età e ne compirà 48 il prossimo mese di agosto. E’ un cantautore e musicista italiano. Dall’inizio della sua carriera ha pubblicato 9 album. Nel corso degli anni Bugo ha personalizzato il suo stile musicale arrivando a toccare molti generi diversi, come rock, garage rock, blues, folk, rap, psichedelia, noise, pop, musica elettronica e musica strumentale.

Secondo AllMusic, Bugo è uno dei più interessanti e controversi artisti ad emergere dalla scena indipendente italiana degli anni ’90, amato dai fan e da alcuni critici, ma anche disprezzato e giudicato come un semplice atto di commedia da altri. Si è dedicato anche all’arte visiva e al mondo del cinema. Nel 2012 il giornale britannico The Guardian inserisce Bugo in un articolo sulla musica italiana attuale. Nel 2015 la rivista Rolling Stone Italia lo inserisce tra le 100 facce della musica italiana. Partecipa tra i big in gara al Festival di Sanremo 2020 e al successivo Festival di Sanremo 2021.

Bugo e la lita con Morgan a Sanremo

Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo 2020, in coppia con Morgan con la canzone Sincero. Nella serata del venerdì, Morgan inizia la canzone cambiando il testo della stessa e inserendovi critiche nei confronti di Bugo, che quindi abbandona il palco e l’esibizione viene interrotta. A fine serata viene annunciata la squalifica della coppia dalla gara canora.

Il 7 febbraio viene pubblicato un nuovo album dal titolo Cristian Bugatti, prodotto da Simone Bertolotti e da Andrea Bonomo. Il primo singolo estratto è il brano sanremese Sincero, con annesso videoclip. L’1 maggio, in concomitanza con la partecipazione di Bugo al Concerto del Primo Maggio a Roma, viene lanciato il secondo singolo “Mi manca”, in duetto con Ermal Meta.

Bugno, moglie, figli e vita privata

Bugo è sposato con Elisabetta, una diplomatica. Il matrimonio si è celebrato nel 2011 a Nuova Delhi, in India, dove la coppia ha vissuto dal 2010 al 2014. La coppia ha un figlio ed attualmente risiede a Roma, dopo aver vissuto negli ultimi anni anche a Milano e a Madrid. È un accanito tifoso della Juventus. Gioca regolarmente con la Nazionale Italiana Cantanti.