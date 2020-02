ROMA – Nel corso della puntata speciale di Domenica In del Festival di Sanremo, la Rai ha mostrato quanto accaduto tra Morgan e Bugo poco prima dell’esibizione al termine delle quale sono stati squalificati. Niente sputi e morsi, come si era vociferato, ma solo insulti e qualche sfottò.

Come aveva già riferito Bugo in conferenza stampa, si vede Morgan discutere animatamente con un elemento dello staff della casa discografica dello stesso cantante. Bugo è intervenuto per difenderlo e lì sono iniziate a volare parole grosse, con Morgan che ha rinfacciato al compagno di esibizione la prestazione non brillante della serata dei duetti: “Sembravi Frank Sinatra. Quali complotti avete preparato oggi? Canti da Dio, l’han detto tutti che canti da Dio”. E Bugo: “Ma stai zitto, dai. Non fare scenate”. Bugo poi chiede a Morgan di andarsi a divertire sul palco e lo invita ad andarsi a fare un giro. “Vedrai il giro che faccio stasera” ha ribattuto il cantautore.

Poco dopo i due cantanti arrivano alle scale a cui hanno accesso soltanto i cantanti prima di salire sul palco dell’Ariston. Una zona non coperta da telecamere. In quel momento, Bugo ha affermato di aver ricevuto insulti.

Quando le telecamere mostrano di nuovo la coppia, Bugo sembra molto nervoso. Morgan fa il suo ingresso e qualche secondo dopo viene raggiunto dal compagno. Pochi istanti dopo il colpo di scena, con Bugo che abbandona il palco. (fonte DOMENICA IN)