ROMA – Bugo e Morgan non canteranno nella finale di Sanremo: la loro esclusione resta dopo il ritiro nella serata di venerdì 7 febbraio. Amadeus ha raccontato di come abbia cercato Bugo per le strade della città fino alle 4 di notte e ha precisato che entrambi i cantanti si sono scusati. Ma la squalifica resta: Bugo ha abbandonato il palco in diretta accusando Morgan di aver modificato il testo della canzone in gara senza averlo avvisato. Tra loro, ha raccontato Amadeus il giorno dopo, ci sono problemi personali che forse vanno aldilà di quella specifica esibizione.

Bugo e Morgan esclusi dalla finale del Festival.

Bugo e Morgan sono esclusi dal Festival di Sanremo e per loro questa sera, finalissima, non è prevista neanche un’esibizione extra. Lo ha chiarito in conferenza stampa il direttore artistico e conduttore Amadeus, escludendo l’ipotesi che i due potessero comunque avere la scena all’Ariston.

Il regolamento del Festival di Sanremo prevede due motivi per cui la canzone viene esclusa: modifica del testo o il ritiro dell’artista, “e Bugo si è ritirato e quindi è automaticamente escluso”. Lo ha detto in conferenza stampa Claudio Fasulo, vice direttore di Rai1 e responsabile dell’intrattenimento prime time, chiarendo quali siano i passaggi obbligati del regolamento.

Amadeus su Bugo.

“Ti chiedo scusa”. Questo ha detto Bugo ad Amadeus che nel cuore della notte è riuscito a rintracciarlo per cercare di capire cosa fosse accaduto sul palco del’Ariston, ovvero il perché dell’abbandono mentre con Morgan stava eseguendo la canzone con cui erano in gara. In conferenza stampa il direttore artistico e conduttore ha detto che “Bugo è una delle persone più educate che io abbia mai conosciuto”, aggiungendo che “i due sono molto amici e ci sta che qualcosa accada, mi auguro che possano risolvere il problema. La canzone comunque è bella e vedrete che in radio andrà molto”.

Amadeus su Morgan.

Un messaggio di scuse per l’accaduto di ieri sera all’Ariston è stato inviato questa mattina da Morgan ad Amadeus. A riferirlo è stato lo stesso direttore artistico e conduttore del Festival durante la conferenza stampa dell’organizzazione, per la gran parte incentrata sull’abbandono del palco da parte di bugo durante l’esibizione in gara. “Morgan è stato molto carino con me”, ha aggiunto Amadeus.

Amadeus e la scelta della canzone.

“Io ho scelto, personalmente, la canzone e non il nome. Mi piaceva e mi piace, e l’ho voluta al Festival”, e questo “indipendentemente da chi l’ha proposta, sia che si tratti di Bugo o di altri, o di Morgan”. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa. “Non ho scelto in base al nome dell’artista”, ha chiarito. (Fonte Agi e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).