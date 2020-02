Bugo: “Morgan? Sono devastato. La gente ora mi chiede se…”

ROMA – Intervistato dalla Stampa, Bugo parla della lite avvenuta in diretta a Sanremo con Morgan:

“Come sto? Sono ancora turbato perché la conferenza stampa di Sanremo di sabato dove ho voluto spiegare a caldo le mie ragioni, è stata una delle esperienze più difficili della mia vita. Ero partito per l’ avventura sanremese con una felicità assoluta e l’ avventura si è trasformata in un incubo. Ho il telefono che bolle per le chiamate di gente che vuole chiedere, sapere, ma sono confuso. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato”.

“Se mi riferisco alla ospitata di Morgan a Domenica Live dove Sgarbi mi ha dato del cocainomane? Ma poi ha ritrattato e si è scusato; è giusto che l’ abbia fatto perché si è reso conto che rischiava legalmente. Ma sono cose che si dicono? Ho 46 anni, sono sposato e ho un bimbo e quando si apre la bocca bisogna essere responsabili. Io non ho mai offeso Morgan, figuriamoci se mi occupo di un signore che lo spalleggia parlando di cose che non esistono. Sono frasi che si commentano da sole”.

“Una messinscena? Se fosse così vorrei l’ Oscar per la migliore interpretazione. Certo mi rendo conto che, pur senza aver architettato nulla, è stata la tempesta perfetta. Adesso la mia etichetta, la Mescal, dovrà pagare delle penali e ci saranno conseguenze economiche che non so quantificare ma non si parla di pochi euro. E’ tutto talmente incredibile che posso capire chi pensa al complotto: una bomba atomica come questa è incredibile. Speriamo che almeno serva a far conoscere la mia musica, l’ artista che sono stato e sono, compreso tutto il lavoro dietro il nuovo album”.

Fonte: La Stampa.