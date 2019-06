ROMA – Laura Pausini commossa durante il collegamento con la trasmissione “Buon compleanno Pippo”. in onda su Rai Uno la sera del 7 giugno per festeggiare i 60 anni di carriera del presentatore per eccellenza.

La cantante si commuove mentre omaggia in diretta tv uno dei conduttori che più di tutti hanno contribuito al suo successo negli anni Novanta.

L’artista, a differenza di altri ospiti non può essere presente ed è in collegamento, in quanto impegnata nel tour assieme a Biagio Antonacci.

Laura ringrazia Super Pippo e ricorda con lui il successo del Festival di Sanremo 1993. Poi la cantante italiana tra le più famose all’estero comincia a raccontare qualche aneddoto e non riesce a trattenere le lacrime. Accade mentre ricorda la sua prima vittoria, appunto quella sul palco dell’Ariston. Laura Pausini si ferma all’improvviso, visibilmente commossa. L’emozione di Laura viene accolta con un grande applauso dal pubblico in studio. Anche Baudo, ringraziato più volte dalla Pausini stessa, è felice di aver scoperto e portato al successo una persona così talentuosa come la Pausini e applaude alle lacrime sincere della cantante 45enne.

La commozione della Pausini ha conquistato anche i social network: su Twitter, infatti, si sono sprecati i commenti entusiastici nei confronti della Pausini. “L’umiltà di Laura Pausini è indescrivibile, nonostante la sua fama mondiale si emoziona ancora ripensando alle origini, questo è essere Artista” si legge tra i commenti.

Fonte: Buon Compleanno Pippo