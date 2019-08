Caduta Libera, il bagnino campione Christian Fregoni: “Ecco come spenderò i soldi che vinco”

ROMA – Christian Fregoni è il nuovo campione di “Caduta Libera”, lo show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il giovane che di professione fa il bagnino ha conquistato il cuore dei fan del game show guadagnando fino ad ora 120 mila euro.

Christian ha 27 anni ed è originario di Brescia. Fa il bagnino e studia Scienze Motori dopo un diploma al liceo scientifico. Al quiz di Gerry Scotti è finito per “colpa” della sorella Giulia che, come rivela Christian in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, lo ha iscritto ai casting.

Christian, poco dopo l’iscrizione si è ritrovato in studio a rispondere alle domande di “Caduta Libera”. Il segreto del suo successo è legato alle sue passioni: enigmistica, cinema, lettura e attualità. Il giovane è consapevole di avere una notevole fisicità. Per il suo futuro ha però le idee molto chiare: “In passato i miei mi dicevano di fare il modello – dichiara – ma non la vedevo come un’esperienza giusta per me. Non so se lo farei “Uomini e donne” Ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti”.

Christian spera che il suo bottino aumenti nelle prossime puntate. A proposito di quanto guadagnato fino ad ora pensa di voler usare i soldi per “comprare una casa per me. In futuro mi piacerebbe aprire una mia struttura sportiva da gestire, non so se rimarrò a Brescia, ma non escludo nulla”.

Christian ama anche molto viaggiare e per questo ha in mente di tornare in Africa per un safari ma amerebbe anche andare a visitare il giappone e il Canada.