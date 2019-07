ROMA – Nicolò Scalfi ha da poco lasciato Caduta Libera, il popolare game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Sul web, dopo l’eliminazione, alcuni internauti hanno accusato Gerry Scotti di non aiutare i nuovi concorrenti dando gli stessi suggerimenti che il conduttore avrebbe dato al 20enne bresciano che si è appena piegato allo sfidante Francesco.

Scalfi ha dovuto lasciare lo show dopo 87 puntate e la notevole cifra di 700mila euro vinti: che tra concorrente e conduttore si fosse instaurato un rapporto di affetto è documentato dal fatto che quando lo studente universitario ha lasciato lo studio, a Gerry Scotti sono spuntate le lacrime.

Martedì 9 luglio, Francesco è stato eliminato dopo solo tre puntate perdendo così il titolo da campione appena guadagnato. Sul web sono iniziate le polemiche nei confronti di Gerry Scotti, accusato da alcuni di non suggerire più le risposte come faceva con Nicolò. Alcuni telespettatori hanno concordato con questa tesi, altri l’hanno invece contestata. Un piccola bufera dunque che ha coinvolto Gerry Scotti, noto però al grande pubblico per la sua simpatia ed anche imparzialità.

Intanto, secondo i dati dell’Auditel, Reazione a Catena continua a battere Caduta Libera. Il sorpasso c’è stato anche nella serata di martedì 9 luglio 2019 (non sono ancora disponibili i dati di mercoledì 10 luglio ndr): il quiz show di Rai Uno ha infatti sorpassato, e di gran lunga, quello di Canale 5.

Caduta Libera e il giallo sull’eliminazione di Nicolò Scalfi

Lo scorso 5 luglio, su Twitter era trapelata l’indiscrezione secondo la quale Nicolò avrebbe perso. Le puntate del quiz condotto da Gerry Scotti sono registrate. Un account Twitter di solito molto informato sulle vicende di Caduta Libera, tal IlGerrino92, aveva creato il panico con un annuncio a sorpresa che era arrivato prima della messa in onda della puntata:

“Avviso agli appassionati di Caduta Libera – si legge – non perdetevi la puntata di domani, Venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game Show condotto da Gerry Scotti! Non sto a dirvi altro, il motivo ahimè è abbastanza scontato”.