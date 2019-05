ROMA – Ha vinto già 400mila euro al programma Caduta Libera, eppure la sua vita è cambiata in peggio. “Sono più povero di prima”. E’ la confessione di Nicolò Scalfi, campione del quiz show di Canale Cinque.

Intervistato dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni il ventunenne bresciano ha raccontato che il montepremi da capogiro vinto dopo aver partecipato a 53 puntate del programma ad oggi non gli ha migliorato la vita.

“Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato”, ha detto ridendo.

In ogni caso lui ha già le idee chiare su come spenderà quei soldi una volta che li avrà: “Per studiare, comprare un’auto nuova e una casa, quando tra qualche anno andrò a vivere da solo. Inoltre aiuterò i miei: papà è un operaio quasi in pensione, mamma di recente ha trovato lavoro come inserviente ma vorrebbe cambiare”.

Scalfi ha rivelato anche qual è stato il suo segreto per vincere: “I cruciverba. A scuola non ero un secchione le materie scientifiche non mi piacevano, studiavo poco ma avevo la sufficienza anche grazie alla memoria”. (Fonte: Tv, Sorrisi e Canzoni)