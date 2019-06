MILANO – Nicolò Scalfi è il campione con record di vincite di Caduta libera, il quiz show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Ogni sera riesce a vincere e a portarsi a casa migliaia di euro. Ma quanto ha vinto nel corso delle sessanta puntate a cui ha partecipato?

Il conto lo ha fatto Il Fatto Quotidiano. E non si tratta affatto di poca cosa. Infatti Scalfi si sarebbe aggiudicato mezzo milione di euro.

Soldi che verranno sicuramente apprezzati dal giovane Nicolò, che vive con la famiglia a Sarezzo, in provincia di Brescia, e studia Design industriale al Politecnico di Milano.

In una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni Scalfi aveva spiegato in che cosa avrebbe utilizzato i soldi vinti: “Per studiare, comprare un’auto nuova e una casa, quando tra qualche anno andrò a vivere da solo. Inoltre aiuterò i miei: papà è un operaio quasi in pensione, mamma di recente ha trovato lavoro come inserviente ma vorrebbe cambiare”.

Per il momento, comunque, il giovane non ha ancora visto un euro e la sua vita procede come sempre. “Sono più popolare e mi fa piacere. Tante signore vogliono fare una foto con me, le ragazze mi corteggiano di più anche se sono ancora single. E qualcuno mi chiede di offrirgli un drink in discoteca. Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato! Per il resto la mia vita non è cambiata, esco con gli amici di sempre, ma faccio più attenzione al perché la gente si avvicina a me”. (Fonti: Il Fatto Quotidiano, Tv, Sorrisi e Canzoni)