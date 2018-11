ROMA – Sorpresa in diretta a Caduta Libera per Gerry Scotti su Canale 5. La concorrente Valeria e il campione Nicolò Stolfi registrazione dopo registrazione si sono innamorati e così lei ha deciso di lasciare il quiz.

Durante la puntata andata in onda lunedì 5 novembre, il super campione Nicolò ha confermato che con Valeria è nata una storia d’amore. Dopo essersi sfidati, tra loro è scattata la scintilla e Valeria ha deciso di lasciare il quiz: “Credo che si sia capito che, in queste settimane, che stiamo stati assieme, è nato qualcosa, più di una simpatia. Ho deciso di lasciare il compito di buttarlo giù ad altri”.

La concorrente ha così deciso di non ostacolare Nicolò, che ha già incassato 61mila euro. A Valeria vanno i complimenti di Gerry Scotti per il gesto d’amore: “È la prima volta in trent’anni di carriera che due miei concorrenti si fidanzano”.