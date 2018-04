ROMA – Domenica 29 aprile andrà in onda una puntata speciale di Caduta Libera, in onda sempre alle 18.45, con in gara per beneficenza gli ex naufraghi del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

A Caduta Libera si sfideranno quindi Marco Ferri, Amaurys Perez, Jonathan Kashanian, Filippo Nardi, Simone Barbato, Alessia Mancini, Francesca Cipriani, Elena Morali, Rosa Perrotta e Bianca Atzei.

Sulla botola centrale ci sarà la campionessa in carica dallo scorso speciale di Caduta Libera dedicato all’Isola 12, Samantha De Grenet.

