Caduta Libera, Christian Fregoni vince altri 90mila euro. Il bagnino supera quota 200mila

ROMA – Christian Fregoni ha vinto altri 90mila euro a Caduta Libera. Il super campione del quiz show di Gerry Scotti ne ha già vinti 130mila nelle precedenti puntate (per un totale di 220mila euro). Anche Christian il bagnino è bresciano ma ha detto di non conoscere l’ex campione Nicolò Scalfi, anch’egli di Brescia.

Christian ha 27 anni ed è originario di Brescia. Fa il bagnino e studia Scienze Motorie dopo un diploma al liceo scientifico. Al quiz di Gerry Scotti è finito per “colpa” della sorella Giulia che, come rivela Christian in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, lo ha iscritto ai casting.

Christian, poco dopo l’iscrizione si è ritrovato in studio a rispondere alle domande di “Caduta Libera”. Il segreto del suo successo è legato alle sue passioni: enigmistica, cinema, lettura e attualità. Il giovane è consapevole di avere una notevole fisicità. Per il suo futuro ha però le idee molto chiare: “In passato i miei mi dicevano di fare il modello – dichiara – ma non la vedevo come un’esperienza giusta per me. Non so se lo farei “Uomini e donne” Ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti”.

A proposito di quanto guadagnato fino ad ora pensa di voler usare i soldi per “comprare una casa per me. In futuro mi piacerebbe aprire una mia struttura sportiva da gestire, non so se rimarrò a Brescia, ma non escludo nulla”. (Fonte Tgcom).