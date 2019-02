CAGLIARI – Mai più CAG-ATA. Per Cagliari-Atalanta Sky ha deciso di fare una eccezione e nella grafica della partita ha tolto una lettera per squadra per evitare un accostamento che avrebbe fatto discutere come in passato. E così Cagliari-Atalanta non è stata abbreviata in CAG-ATA, come in passato, ma in CA-AT. Ovviamente, questa scelta non è passata inosservata agli occhi attenti degli utenti dei social network.

Faccio sommessamente notare che hanno evitato di scrivere CAG-ATA in occasione di Cagliari-Atalanta — ross; 17 ⚓ (@Koulibalismo) 4 febbraio 2019

Cagliari Atalanta è quella partita che avrebbe la potenzialità si leggere CAG-ATA e invece no, abbreviano a CA-AT che delusione — Lu (@louuparis) 4 febbraio 2019

Quando non vuoi dire una CAG-ATA… e preferisci stare zitto pic.twitter.com/vAIwe9af0K — Pietro Cerri (@Peocerri) 4 febbraio 2019

La cosa emerse già due/tre anni fa per tutto il primo tempo campeggiò CAG-ATA poi nel secondo tempo tolsero la G al poro Cagliari 🙂 — Maison Briacato (@putipo) 4 febbraio 2019

Avete notato su Telecity 7 la “delicatezza” che hanno dimostrato in trasmissione evitando di mettere le classiche 3 lettere iniziali delle squadre durante Cagliari-Atalanta???

CA-ATA invece della più corretta CAG-ATA! — divertito — Alberto Rossi (@alberoxi) 4 febbraio 2019

Doveva essere CAG-ATA

Mesà che se ne so accorti a @SkySport pic.twitter.com/Jxkjh4QW8A — La Vena de De Rossi (@SergioDiRio83) 4 febbraio 2019

Eh niente, son triste da quando hanno cambiato nel tabellino del risultato il nostro amato Cag-Ata .

Ci avete rubato i sogni. #CagliariAtalanta #CagAta — (@Lisaocchiblu_) 4 febbraio 2019

Grazie a #Sky la partita di oggi non è stata una CAG-ATA #CagliariAtalanta pic.twitter.com/N6kkNQNxhh — Lorenzo Fabbri (@FabbrilorFabbri) 4 febbraio 2019

quando sei sky ed elimini la possibilità di qualsiasi battuta sostituendo cag-ata con ca-at pic.twitter.com/To4IehOuQA — fervier (@lumosornox) 4 febbraio 2019