Catherine Sppak, l’attrice francese arrivata in Italia tantissimi anni fa è uno degli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno alle 14.

L’attrice ricorda quanto le è accaduto qualche tempo fa. La Spaak ha rischiato di morire ma per fortuna le è andata bene: “Mi sembra più importante dire che nessuno si deve vergognare di avere una malattia, sono avvenimenti che possono capitare a tutti e di cui si può parlare serenamente” ha esordito da Serena Bortone.

Catherine Spaak e l’emorragia: “Salvata per caso dalla governante”

L’attrice ha raccontato quello che le è successo: “Io non me ne sono accorta, sono stata salvata per caso dalla mia governante che era lì, lei non viene tutti i giorni. Mi sono ritrovata in ospedale e devo ringraziare i medici perché sono stati straordinari. Non ho mai avuto paura, neanche un solo istante. Il problema è che non vedevo e non camminavo, questo è stato sconcertante per me”.

Chi è Catherine Spaak

Catherine Spaak è nata a Boulogne-Billancourt, in Francia, il 3 aprile 1945. Allo stato attuale ha dunque 76 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La sua altezza ufficiale è di 1,71 metri.

Catherine Spaak proviene da una famiglia belga che annovera fra i suoi membri anche artisti e uomini politici. La madre è l’attrice Claudie Clèves, il padre Charles è uno sceneggiatore cinematografico, la sorella Agnès è stata attrice e poi fotografa. Lo zio Paul-Henri ha ricoperto per più mandati la carica di primo ministro del Belgio. Sua zia era Suzanne Spaak.