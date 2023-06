Camila Raznovich, chi è la nota conduttrice di Kilimangiaro

Volto noto della televisione italiana, Camila Raznovich è conduttrice di diversi programmi soprattutto su Rai3, come Kilimangiaro e Il borgo dei borgi. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della conduttrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Camila Raznovich

Camila Raznovich è nata a Milano il 13 ottobre del 1974. Ha 48 anni. E’ la secondogenita di Mario Israel Raznovich, architetto argentino di origini ucraino-ebraiche, e di Nicla Nardi, interior designer toscana. Trascorre la sua infanzia dividendosi tra Milano e l’India, crescendo in una comunità hippy. Dopo la separazione dei genitori, Camila torna a Milano dove frequenta il Ginnasio Liceo Statale Cesare Beccaria.

Marito, figli, curiosità e vita privata

La conduttrice è stata sposata nel 2001 con un ragazzo australiano. Si lega poi all’architetto Eugenio Campari, con il quale ha avuto due figlie: Viola, nata nel 2009, e Sole, nata nel 2012. Nel 2015 la coppia si separa e durante un’intervista Camila ha dichiarato: “Una separazione fatta con amore e armonia: questi sono i valori per me”. In seguito si lega all’imprenditore francese Loic Fleury, con il quale si sposa nel 2021.

Fino ai 10 anni Camila ha vissuto con la famiglia in diversi ashram in India, dato che i genitori erano discepoli di Osho Rajneesh.

Durante un’intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha parlato di un episodio di molestie durante la sua infanzia: “Io avevo sette anni, ero ospite in una villa in Liguria e c’era questo amico di vecchissima data dei miei che una volta si è spinto oltre con le coccole guardando i cartoni animati, eravamo solo io e lui. Si è spinto oltre, in zone dove non doveva andare”.

La carriera di Camila Raznovich

Nei primi anni Novanta Camila diventa una delle prime presentatrici di MTV Italia. Conduce poi alcuni programmi in radio per Radio Italia Network e raggiunge una certa notorietà grazie alla conduzione di Night Express su Italia 1. Dal 2001 al 2008 conduce il programma Loveline su MTV e dal 2007 al 2011 Amore criminale su Rai3. Conduce poi diversi programmi su LA7 come Mamma mia che domenica. Dal 2014 conduce il programma Alle falde del Kilimangiaro.

Oltre alla televisione, la conduttrice cura diverse rubriche come Il mondo di Camila sul Corriere della Sera e La posta di Camila, sul mensile Max.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI CAMILA RAZNOVICH