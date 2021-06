Camilla Boniardi, chi è Camihawke, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Michele Merlo

Chi è Camilla Boniardi, ovvero Camihawke, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Michele Merlo. Camilla Boniardi infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Camilla Boniardi

Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, è nata a Monza il il 21 giugno del 1990 e ha quasi 21 anni di età. Dopo la maturità si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza. Proprio durante l’università, si è resa conto di avere una spiccata passione per il web e ha iniziato a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo è diventata una delle influencer più seguite in Italia e non solo.

Conosciuta come Camihawke, è uno dei personaggi che ha saputo meglio coniugare la presenza sul web con quella degli altri media. La sua esperienza alterna la radio all’intrattenimento televisivo. È stata co-conduttrice del programma Girl Solving su Radio2. E’ tra le protagoniste di Pink Different su FoxLife e ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show Nella mia cucina su Rai2.

Fidanzato e vita privata di Camilla Boniardi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Camilla Boniardi è molto riservata e sui social non condivide mai attimi che riguardano la sfera sentimentale. Si sa solo che Camilla Boniardi è fidanzata con Aimone Romizi, frontman della band Fast Animals and Slow Kids. I due sono andati a convivere a Monza. Nel 2019 Camihawke diventa Ambasciatrice AIRC, viene votata come Miglior Instagrammer ai Macchianera Internet Awards e partecipa come speaker a TedX Rimini.

Camilla Boniardi e Michele Merlo

Avevano lavorato insieme a un video nel 2018 Michele Merlo e Camilla Boniardi. E lei, per salutare il giovane artista scomparso a 28 anni, ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il cielo accompagnata da una canzone e da alcune parole rivolte ai suoi follower: “Ciao a tutti amici. Scusate ma oggi non riesco proprio a esserci, il mio pensiero è altrove”.