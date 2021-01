Can Yaman chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera, l’attore di Daydreamer – Le ali del sogno. Can Yaman in prima serata su Canale 5 alle ore 21.25 con la telenovela che spopola nel nostro Paese.

Can Yaman continua ad essere protagonista su Canale 5, dopo la partecipazione a C’è Posta per te di Maria De Filippi, ecco la trasmissione in prima serata della serie tv che lo vede come protagonista e che lo ha reso popolare in Italia.

L’attore ha 31 anni ed è nato a Suadiye, Istanbul, Turchia l’8 novembre 1989. E’ figlio di Güven Yaman e Güldem Yaman. Non è sposato e non ha figli. Come detto, avrebbe una relazione sentimentale con Diletta Leotta.

Si tratterebbe comunque di una storia piuttosto recente quindi non sarebbe alle porte un matrimonio tra due dei giovani più seguiti sui social network in Italia. La Leotta è reduce dalla relazione sentimentale con Daniele Scardina (ex concorrente di Ballando con le Stelle).

Can Yaman chi è: carriera dell’attore di Daydreamer – Le ali del sogno

Come scrive Wikipedia, la sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, insieme a Özge Gürel. I due recitano anche nel 2020 nella serie Bay Yanlış, Can veste i panni di Özgür Atasoy.

Tra il 2018 e il 2019 invece ha interpretato il ruolo di Can Divit, insieme a Demet Özdemir, nella serie DayDreamer – Le ali del sogno, divenendo popolare.

Nel 2018 DESA, azienda turca, ha creato una linea di abbigliamento in collaborazione con Can Yaman. Gli abiti di questa collezione sono stati indossati nella serie DayDreamer – Le ali del sogno dallo stesso Can Yaman.

Nel 2019 è stato eletto uomo dell’anno 2019 dal periodico GQ, edito da Condé Nast.

Come conclude Wikipedia, ha recitato con Claudia Gerini nella campagna pubblicitaria del 2021 del pastificio abruzzese De Cecco, diretta dal regista Ferzan Özpetek.