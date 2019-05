ROMA – Maria De Filippi direttrice di “Canale 5” per i programmi serali e Alfonso Signorini direttore di “Canale 5” per l’entertainment? L’indiscrezione è del settimanale “Oggi”. Indiscrezione che, spiega il settimanale, ha cominciato a circolare in queste ore tra gli addetti ai lavori.

Secondo la voce la De Filippi, “conserverebbe la gestione e la conduzione delle sue trasmissioni, mentre Signorini lascerebbe la direzione di “Chi” al suo attuale vice, Massimo Borgnis (che è anche direttore di “Spy”, per il quale però sarebbe prevista la chiusura)”.

Ma la De Filippi cosa ne pensa di questa indiscrezione? Interpellata da “Oggi”, la conduttrice ha definito l’indiscrezione semplicemente come una… “bufala”.

Ma, insiste il settimanale, secondo i ben informati, una trattativa in tal senso sarebbe in corso da almeno dieci giorni.

“Non ci sarebbe dunque ancora nulla di deciso – si legge – ma alcuni fanno notare che l’ipotesi potrebbe essere stata ventilata circa un mese e mezzo fa, il 20 marzo, durante il “summit blindato” a casa di Marina Berlusconi di cui diede conto a suo tempo Dagospia. Al summit parteciparono, oltre alla presidente di Fininvest e della Mondadori, suo fratello Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset e, per l’appunto, De Filippi e Signorini”. Fonte: Oggi.