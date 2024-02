Candida Morvillo chi è: età, carriera, vita privata, biografia

Candida Morvillo, giornalista e scrittrice affermata, è tra gli ospiti della puntata di oggi venerdì 9 febbraio del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Scopriamo qualcosa di più su Candida Morvillo.

Candida Morvillo età e breve biografia e carriera

Candida Morvillo è nata il 5 marzo 1974 a Sorrento e ha 50 anni. Fin da giovanissima Candida Morvillo ha avuto il sogno di diventare giornalista e scrittrice, un sogno che ha coltivato con determinazione e passione. Dopo aver intrapreso gli studi in Economia e Commercio, ha seguito il suo vero desiderio iscrivendosi alla facoltà di Lettere Moderne.

Il suo primo approccio al mondo del giornalismo è avvenuto attraverso un quotidiano locale chiamato “Il Golfo”, dove ha scoperto la sua passione per la professione. Da lì in poi, la sua carriera è decollata, lavorando per prestigiose testate giornalistiche come Oggi, Il Mattino, Vanity Fair e il Corriere della Sera.

Tra i numerosi riconoscimenti che ha ricevuto nel corso degli anni, spiccano il premio Ischia Internazionale di Giornalismo Angelo Rizzoli nel 2006 come miglior giornalista under 35 per la carta stampata e le agenzie, e il Premio Comunicazione Giuseppe Sciacca.

Non solo giornalista, anche scrittrice e donna di spettacolo

Oltre alla sua attività giornalistica, Candida Morvillo ha scritto diversi libri di successo, tra cui “Le stelle non sono lontane” e “La signora de segreti – il romanzo di Maria Angiolillo, amore e potere nell’ultimo salotto d’Italia”, quest’ultimo scritto in collaborazione con Bruno Vespa.

La sua partecipazione in programmi televisivi come “Cronache Marziane” e “La Pupa e il Secchione 2023” ha ulteriormente consolidato la sua presenza mediatica.

La vita privata

Nonostante la sua fama, Candida Morvillo ha mantenuto la sua vita privata al di fuori dei riflettori. In un’intervista, ha rivelato di essere single e senza figli, ma ha sottolineato di avere una vita meravigliosa piena di amici e persone care.

I social media

Sebbene sia nota per la sua riservatezza, Candida Morvillo è presente sui social media, dove condivide il suo lavoro e occasionalmente alcuni aspetti della sua vita privata. Principalmente attiva su Twitter, dove condivide aggiornamenti e riflessioni sul mondo del giornalismo, ha anche un profilo su Instagram, sebbene poco aggiornato.