Caparezza chi è, età, altezza, vero nome, dove e quando è nato, famiglia, fidanzata, acufene, Mikimix

Caparezza chi è, età, altezza, vero nome, dove e quando è nato, famiglia, fidanzata, malattia, Mikimix. Il rapper Caparezza è ospite questa sera 14 maggio al programma Propaganda Live in onda dalle 21:15 su LA7.

Dove e quando è nato, età, altezza, famiglia, vero nome, biografia e carriera di Caparezza

Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, è nato il 9 ottobre del 1973 a Molfetta, in provincia di Bari. Ha 47 anni. E’ alto 186 cm. Figlio della maestra Franca Murolo e dell’operaio Giovanni Salvemini, che suonava in un gruppo musicale, Michele Salvemini comincia a cantare da bambino. Studia ragioneria all’istituto tecnico di Molfetta. Ottiene il diploma e decide di occuparsi di pubblicità, vincendo una borsa di studio per l’Accademia di Comunicazione di Milano. Abbandona presto la pubblicità e si dedica a tempo pieno alla musica.

Caparezza: vita privata e curiosità

Della vita privata di Caparezza non si sa molto. Si è dichiarato gay durante un concerto al Rock in Rome, affermando il suo amore per Diego Perrone. Sembra che questa sia solo una provocazione o un modo per dichiararsi favorevole alle unioni gay. Caparezza nei suoi testi inserisce molte citazioni correlate ai suoi interessi, videogiochi e film in particolare.

Si è dichiarato agnostico e di tendenza politica comunista.

Da Mikimix a Caparezza

Michele Salvemini inizia la sua carriera musicale come cantautore utilizzando il nome d’arte di Mikimix. Conduce in televisione Segnali di fumo, programma musicale di Videomusic con Paola Maugeri. Fa il suo esordio al Festival di Castrocaro e partecipa a Sanremo Giovani 1995 con il brano Succede solo nei film.

Nel 1996 pubblica il primo album, Tengo duro e poi partecipa nuovamente a Sanremo Giovani 1996 con il brano Donne con le minigonne. Nel 1997 esce il secondo album in studio, La mia buona stella, pubblicato dalla Columbia Records. L’anno dopo pubblica l’ultimo singolo a nome Mikimix, Vorrei che questo fosse il paradiso.

Torna a Molfetta e compone musica nel suo garage. Si fa crescere i capelli e il pizzetto, poi cambia nome in Caparezza (“testa riccia” in dialetto molfettese).

Il successo di Caparezza

Nel 2000 esce l’album d’esordio ?! e nel 2003 il secondo, Verità Supposte. Riscuote molto successo il singolo Fuori dal tunnel, estratto dall’album. La canzone diventa un tormentone estivo nonostante non fosse questo l’intento di Caparezza. Nel 2005 crea il gruppo SunnyColaConnection insieme a ‘u Fabie e ‘u Bepp, pubblicando l’album Alla molfettesa manera.

Nel 2006 pubblica il terzo album, Habemus Capa. Il 21 gennaio 2007 si esibisce al Crazy Live Music, una serie di concerti gratuiti organizzati in occasione della XXIII Universiade invernale a Torino. Nel 2008 esce il quarto album, Le dimensioni del mio caos. L’album è anticipato dal singolo Eroe (storia di Luigi delle Bicocche), promosso dal vivo a Piazza San Carlo di Torino in occasione del V2-Day organizzato da Beppe Grillo.

Nel 2009 partecipa al concerto del Primo Maggio e lo stesso anno, in seguito al terremoto dell’Aquila, partecipa al progetto Artisti Uniti per l’Abruzzo insieme ad altri artisti incidendo il singolo benefico Domani 21/04.2009.

Nel 2011 pubblica il suo quinto album, Il sogno eretico. Nello stesso anno partecipa insieme a Subsonica, Nicola Conte, Casino Royale, Après La Classe e Erica Mou a Hit Week, evento di musica italiana negli Stati Uniti in un mini tour, con tappa a New York, Los Angeles e Miami. La Universal Music annuncia che Il sogno eretico è stato certificato disco di platino dalla FIMI.

Nel 2014 esce il quarto album, Museica. Dopo appena due settimane dall’uscita il disco viene certificato disco d’oro per aver raggiunto la soglia delle 25.000 copie vendute. Con il successo ottenuto, attraverso l’album, al tour Caparezza aggiunge anche alcune date internazionali: Barcellona, Parigi, Bruxelles, Los Angeles e Miami.

Prisoner 709: Caparezza racconta l’acufene

Nel 2017 pubblica il settimo album, Prisoner 709. L’album si differenzia molto dal precedente, trattando temi molto più intimi e riflessivi. In particolare, nel brano Larsen, sono presenti molti riferimenti all’acufene, condizione che lo ha colpito nel 2015 e che lo ha influenzato nella realizzazione del disco.

A maggio del 2021 Caparezza pubblica il suo ottavo album, Exuvia, anticipato dal singolo La scelta.