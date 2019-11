TORINO – Fabio Capello continua a criticare Cristiano Ronaldo. L’ex allenatore della Juventus, che tempo fa aveva accusato il portoghese di non dribblare più gli avversari, ha insistito dicendo che “Cr7 non ha più il passo di Madrid. Ai tempi del Real riusciva a superare in velocità gli avversari, ora è lento. E’ diventato solamente un uomo da area di rigore. Se non riceve cross, come oggi, risulta poco pericoloso, fuori dalla partita”.

Del Piero ha commentato le dichiarazioni di Capello dicendo: “Forse Ronaldo sta facendo come lo scorso anno. Non è partito a cento all’ora ma poi nella seconda fase della Champions League ha segnato praticamente solo lui. Ricordo i gol qualificazione all’Atletico Madrid ed i gol all’Ajax che purtroppo non sono bastati. Magari farà così anche quest’anno…”.

Ecco cosa aveva detto Fabio Capello dopo Juventus-Milan: “Cristiano Ronaldo non dribbla un calciatore da tre anni. Da quando è alla Juventus non lo ha mai fatto ed anche nell’ultimo anno di Real Madrid ha iniziato a mostrare segni di cedimento da questo punto di vista. Forse voi non vi ricordate il vero Cristiano Ronaldo, dribblava avversari in quantità industriale con i suoi doppi passi ed attaccava la porta con potenza e con incisività. Ora è diventato un calciatore completamente diverso.

Con questo non voglio dire che non sia un grande calciatore, in area di rigore resta un campione. E’ bravo a segnare sia di piede che di testa, è bravo ad anticipare gli avversari sui cross ma non ha più la velocità e lo scatto di un tempo. Sarri ha azzeccato la sostituzione, quando sono entrati in campo Dybala e Douglas Costa abbiamo visto un’altra Juventus.

Infatti solamente dopo l’ingresso in campo di questi due campioni abbia visto una grande Juve. Se Ronaldo fosse rimasto in campo, il Milan non avrebbe perso questa partita”.