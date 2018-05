ROMA – Scoppia la polemica [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] per la fiction RAI “Il Capitano Maria”. Alessandro Turchi, presidente dell’associazione “Solo Dirigenti” che rappresenta i dirigenti scolastici, se la prende per una scena della fiction in cui il preside della scuola, in seguito a un allarme bomba, chiede ai carabinieri di poter essere il primo a uscire e mettersi in salvo.

Un atteggiamento che a quanto pare è stato definito dall’associazione “diseducativo” e non conferme alla realtà.

“Esprimo – scrive Alessandro Turchi – forti perplessità in merito alla fiction “Capitano Maria”. Mi faccio interprete dei sentimenti di rabbia e disappunto che mi sono stati partecipati da tanti colleghi, per il fatto che ancora una volta la figura del dirigente scolastico appare messa in luce in modo negativo”.

E ancora: “Un preside anziano, pavido, inetto ed incapace di trovare soluzioni dinanzi ai pericoli, una figura che non corrisponde affatto al ruolo degli attuali dirigenti scolastici, che hanno grandi responsabilità e gestiscono situazioni molto complesse”.