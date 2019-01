ROMA – Un Capodanno da dimenticare per Mediaset. La serata condotta da Federica Panicucci su Canale 5 in attesa dell’arrivo del 2019 ha segnato ascolti decisamente inferiori rispetto a quella in onda sulla rete Rai. Non sono mancati poi momenti di imbarazzo per la presentatrice, che dopo il messaggio educativo ma dalle espressioni forti del rapper Junio Cally è stata costretta a scusarsi col pubblico.

Il rapper e produttore discografico laziale classe 1991 infatti ha lanciato un importante messaggio contro la droga, ma scegliendo parole un po’ forti: “Bari fan**o la droga, viva la fig* per sempre! Su queste ca**o di mani Bari”. Parole decisamente non adatte a uno show in diretta e in prima serata, tanto che la Panicucci ha subito chiesto scusa al pubblico: “Naturalmente chiedo scusa per le parole che sono state usate, evidentemente non sono in tono con la nostra serata quindi ci scusiamo col pubblico a casa e anche con voi qui in piazza”.

Un disastro anche gli ascolti. E’ stato lo show di Rai1 L’anno che verrà, condotto da Amadeus in diretta da Matera, ad aggiudicarsi la sfida degli ascolti della serata di San Silvestro, con una media di 5 milioni 552 mila telespettatori pari al 35.1% di share. In particolare, allo scoccare della mezzanotte l’ammiraglia Rai ha raggiunto il 54.4% e 8 milioni 599 mila spettatori. Su Canale 5 Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci e in onda da Bari, ha raccolto 2 milioni 425 mila spettatori con il 16.66%. Rai1 si è imposta nettamente in prime time con il 28.52% (a fronte del 14.81% di Canale 5) e in seconda serata (38.64% contro 17.87%).