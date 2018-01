ROMA – Graziano Accinni, in passato chitarrista di Mango, ha protestato contro la Rai colpevole, secondo il musicista, di non aver neanche citato il cantante durante la diretta del capodanno da Maratea. Maratea, infatti, è a pochi chilometri da Lagonegro, il paese natale di Mango, il cantante scomparso nel luglio del 2014.

“Questi sciagurati – ha scritto Accinni su Facebook – non hanno avuto neanche un pensiero per Mango. Lucani irriconoscenti e poco attenti. Non di certo miei corregionali”.

“Sono stati pietosi, abbiamo sopportato quasi per tutta la serata Albano e Romina– scrive un utente su Facebook -, abbiamo sopportato ad ascoltare persino il ballo del qua qua di Romina …c’è davvero da ridere: erano i padroni del palco”.