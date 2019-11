BERGAMO – Durante la partita di cartello del campionato italiano di calcio di Serie A tra Atalanta e Juventus, il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa si è lasciato andare ad una notizia di gossip. Fabio Caressa si è rivolto a Beppe Bergomi, responsabile del commento tecnico, dicendogli: “Caro Beppe, ora ti svelo una notizia di gossip, visto che sono un appassionato della materia. Gollini, il portiere dell’Atalanta, è tornato insieme alla sua fidanzata. Lo sapevi?”. Bergomi ha risposto in maniera perplessa: “No Fabio. Pensavi che non ci dormissi la notte?”. Caressa non è tornato sui suoi passi, anzi… “Beppe, domani parliamo anche di quello che ha detto Antonio Conte sui rapporti intimi dei suoi calciatori”. Bergomi si è arreso: “Va bene Fabio…”.

La fidanzata di Gollini è Giulia Provvedi. Giulia Provvedi e Silvia Provvedi, sorelle gemelle, note al pubblico come Le Donatella, sono un duo musicale e televisivo italiano. Gossip a parte, è stata una partita bellissima visto che la Juventus ha vinto tre a uno sull’Atalanta, in rimonta, con una prestazione straordinaria dei suoi attaccanti argentini Gonzalo Higuain, autore di una doppietta, e Paulo Dybala, marcatore della rete del definitivo tre a uno.

L’Atalanta aveva sbloccato l’incontro con una rete di testa di Gosens su cross di Musa Barrow dalla destra. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore con lo stesso Musa Barrow.